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Багі та квадроцикл Медведчука продали на аукціоні майже за мільйон – АРМА

Багі та квадроцикл Медведчука продали на аукціоні майже за мільйон – АРМА
Фото: Facebook

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало на аукціоні багі та квадроцикл позбавленого українського громадянства підозрюваного в держзраді екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму 921,8 тис. грн.﻿﻿ Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума, повідомляє Українська правда.

"На Prozorro.Продажі реалізовано 1 багі та 1 квадроцикл, загальна вартість реалізації по двом транспортним засобам склала 921 777,00 грн", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що ця сума надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них військових облігацій.

Раніше АРМА повідомляло про початок реалізації 2 квадроциклів Traxter Max і одного багі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажі.

Наразі ще 1 квадроцикл залишився не реалізованим через відсутність учасників аукціону, тому цей лот буде виставлений на повторний аукціон, про що буде повідомлено на офіційних каналах комунікації агентства, додає Дума.

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