Багги и квадроцикл Медведчука продали на аукционе почти за миллион - АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продало на аукционе багги и квадроцикл лишенного украинского гражданства подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука на общую сумму 921,8 тыс. грн.﻿﻿ Об этом заявила руководительница АРМА Елена Дума, сообщает Украинская правда.

"На Prozorro.Продажи реализовано 1 багги и 1 квадроцикл, общая стоимость реализации по двум транспортным средствам составила 921 777,00 грн" , – говорится в сообщении.

Указано, что эта сумма поступит в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки на них военных облигаций.

Ранее АРМА сообщало о начале реализации 2 квадроциклов Traxter Max и одного багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажи.

Сейчас еще 1 квадроцикл остался не реализованным из-за отсутствия участников аукциона, поэтому этот лот будет выставлен на повторный аукцион, о чем будет сообщено на официальных каналах коммуникации агентства, добавляет Дума.