ГУР: РФ щомісяця виробляє близько 50 крилатих ракет X-101

Щомісяця Росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Ліга.net.

За інформацією ГУР, станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101. У 2023 році в РФ було виготовлено 460 таких ракет.

Водночас зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.

На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай.

10 липня британська газета Financial Times у матеріалі про ракетну атаку на дитячу лікарню Охматдит з посиланням на звіт Королівського інституту об’єднаних служб повідомляла, що зараз Росія виробляє майже у вісім разів більше ракет Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення.

За інформацією видання, у 2021 році РФ виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.

Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вона вперше була використана в бойових умовах у 2015 році в ході російської інтервенції в Сирію. Нині вона широко використовується в ході війни в Україні. Носіями ракет є стратегічний бомбардувальник Ту-95.