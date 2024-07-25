ГУР: РФ ежемесячно производит около 50 крылатых ракет X-101

Ежемесячно Россия производит около 50 единиц крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Об этом информирует Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Лига.net.

По информации ГУР, на начало полномасштабного вторжения в Украину Россия имела на вооружении 440 ракет типа Х-101. В 2023 году в РФ было произведено 460 таких ракет.

В то же время сейчас Россия имеет на вооружении около 160 ракет Х-101 и ежемесячно производит 50 единиц.

На вопрос о происхождении компонентов в разведке отметили, что для изготовления ракет Х-101 90% деталей и оборудования западного производства импортируются в Россию через Китай.

10 июля британская газета Financial Times в материале о ракетной атаке на детскую больницу Охматдет со ссылкой на отчет Королевского института объединенных служб сообщала, что сейчас Россия производит почти в восемь раз больше ракет Х-101, чем до полномасштабного вторжения.

По информации издания, в 2021 году РФ произвела 56 ракет X-101, а в 2023 году – 420 единиц.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Она была впервые использована в боевых условиях в 2015 году в ходе российской интервенции в Сирию. В настоящее время она широко используется в ходе войны в Украине. Носителями ракет являются стратегический бомбардировщик Ту-95.