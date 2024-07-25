Зеленський доручив Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на світло

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністра України Денису Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у відповіді президента України на відповідну петицію.

"З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію (про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни - ЕП)" , - йдеться у відповіді президента на петицію.

Зеленський зазначив, що саме Уряд України забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян, здійснює державне регулювання ціноутворення та управління об’єктами державної власності.

Також, Кабінетом Міністрів України реалізується програма житлових субсидій для допомоги соціально вразливим категоріям населення щодо оплати житлово-комунальних послуг.