Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть петицию о запрете повышения цен на свет

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть петицию о запрете повышения цен на электроэнергию в условиях войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в ответе президента Украины на соответствующую петицию.

"Учитывая социальную значимость поднятого вопроса я обратился к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию (о запрете повышения цен на электроэнергию в условиях войны - ЭП)" , - говорится в ответе президента на петицию.

Зеленский отметил, что именно Правительство Украины обеспечивает проведение государственной ценовой политики и социальную защиту граждан, осуществляет государственное регулирование ценообразования и управления объектами государственной собственности.

Также, Кабинетом Министров Украины реализуется программа жилищных субсидий для помощи социально уязвимым категориям населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.