Нацбанк залишив облікову ставку без змін. Реакція ринку

Сьогодні, у четвер 25 липня, відбулося п'яте цьогорічне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було прийнято рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.

Після тривалого зниження інфляція у травні відновила зростання, а червні – прискорилася до 4,8% у річному вимірі. Водночас базова інфляція (5% р/р у червні) відповідала прогнозу НБУ. Фундаментальний ціновий тиск посилився через збільшення видатків бізнесу на оплату праці та електроенергію. Крім того, на динаміці окремих компонентів базового індексу споживчих цін відбилося послаблення обмінного курсу гривні.

Ціновий тиск збережеться і в наступні місяці через подальше збільшення видатків бізнесу, підвищення акцизів (зокрема, на бензин з 1 вересня), а також вичерпання ефекту суттєвого врожаю минулого року та негативного впливу літньої посухи на цьогорічну врожайність. Водночас, на думку НБУ, інфляція залишиться помірною і згідно з оновленим прогнозом НБУ становитиме 8,5% на кінець року.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова НБУ та його заступники вкотре наголосили на тому, що НБУ продовжуватиме політику «захисту гривневих заощаджень від інфляційного тиску». Зокрема, на питання, як вплине підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5% на привабливість гривневих депозитів, пролунала відповідь, що «це не вплине, депозити все одно зберігають свою привабливість».

Журналісти відзначили падіння попиту на облігації внутрішньої державної позики на останніх аукціонах Міністерства фінансів (зокрема, на аукціоні 23 липня обсяг розміщення становив лише 1,45 млрд гривень, що приблизно в 10 разів менше, ніж на аукціонах травня-червня). Було поставлене питання, чи не розглядає Національний банк можливість участі в процесі (висловлюючись зрозумілою мовою, наскільки можлива пряма емісія, тому що викуп ОВДП самим Нацбанком). На що було отримано відповідь, що НБУ посилить роботу з банками (насамперед із державними), які ще мають потенціал для збільшення портфеля ОВДП.

Реакція ринку

Міжбанківський валютний ринок спочатку відреагував зростанням котирувань: до 14:30 вони піднялися до 41,25 на позиції «бід» та 41,30 на позиції «оффер». Однак була миттєва реакція Національного банку, який відразу провів інтервенцію, продав кілька мільйонів доларів, закрив найдорожчі заявки на покупку – і «упустив» котирування нижче рівня 41,20.

Приблизно такою була реакція і готівкового ринку: спочатку цінники поповзли вгору, піднявшись приблизно на 5-7 копійок. Але після 15 години ситуативне зростання припинилося.

Передбачається, що в умовах близького кінця місяця безготівковий і готівковий курс долара продовжать коливання в нешироких діапазонах. Ні суттєвого зростання, ні суттєвого зниження цінників не варто очікувати.