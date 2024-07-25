Нацбанк не тронул учетную ставку. Реакция рынка

Сегодня, в четверг 25 июля, состоялось пятое в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 13% годовых.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.

После длительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне – ускорилась до 4,8% в годовом измерении. В то же время базовая инфляция (5% г/г в июне) соответствовала прогнозу НБУ. Фундаментальное ценовое давление усилилось из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию. Кроме того, на динамике отдельных компонентов базового индекса потребительских цен отразилось ослабление обменного курса гривны.

Ценовое давление сохранится и в следующие месяцы из-за дальнейшего увеличания расходов бизнеса, повышения акцизов (в частности, на бензин с 1 сентября), а также исчерпание эффекта существенного урожая прошлого года и отрицательного влияния летней засухи на урожайность этого года. В то же время, по мнению НБУ, инфляция останется умеренной и согласно обновленного прогноза НБУ составит 8,5% на конец года.

Отвечая на вопросы журналистов, глава НБУ и его заместители в очередной раз сделали акцент на том, что НБУ будет продолжать политику «защиты гривневых сбережений от инфляционного давления». В частности, на вопрос, как повлияет повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% на привлекательность гривневых депозитов, прозвучал ответ, что «это не окажет существенного влияния, депозиты все равно сохраняют свою привлекательность».

Журналисты отметили падение спроса на облигации внутреннего государственного займа на последних аукционах Министерства финансов (в частности, на аукционе 23 июля объем размещения составил лишь 1,45 млрд гривен, что примерно в 10 раз меньше, чем на аукционах мая-июня). Был задан вопрос, не рассматривает ли Национальный банк возможность принятия участия в процессе (выражаясь понятным языком, насколько возможна прямая эмиссия, т.к. выкуп ОВГЗ самим Нацбанком). На что был получен ответ, что НБУ усилит работу с банками (прежде всего, с государственными), у которых еще есть потенциал для увеличения портфеля ОВГЗ.

Реакция рынка

Межбанковский валютный рынок первоначально отреагировал ростом котировок: к 14:30 они поднялись до 41,25 на позиции «бид» и 41,30 на позиции «оффер». Однако последовала мгновенная реакция Национального банка, который тут же провел интервенцию, продал несколько миллионов долларов, закрыл самые дорогие заявки на покупку – и «уронил» котировки ниже уровня 41,20.

Примерно такой же была реакция и наличного рынка: сначала ценники поползли вверх, поднявшись примерно на 5-7 копеек. Но после 15 часов ситуативный рост прекратился.

Предполагается, что в условиях близкого конца месяца как безналичный, так и наличный курс доллара продолжат колебания в нешироких диапазонах. Ни существенного роста, ни существенного снижения ценников ожидать не стоит.