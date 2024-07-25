ЗСУ взяли у полон двох росіян поблизу Роботиного – ОСУВ "Таврія"

Українські захисники взяли у полон двох російських військових на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку. Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

"Крім втрат противника, які в нашій операційні зоні за минулу добу становлять 89 осіб, серед них 41 вбитий, 46 поранених, двоє полонених. Ці двоє полонених взяті у полон саме на Роботинському виступі" , - сказав Лиховій.

Зокрема, за його словами, в районі Роботиного нацгвардійці захопили штурмовика із 42-ї мотострілецької дивізії Южного воєнного округу, постійний пункт дислокації якої "Станіца Каліновская" Чеченської республіки, і другий російський полонений - десантник із 108-го кубанського козачого десантно-штурмового полку сьомої десантної штурмової дивізії з місцем дислокації Новоросійськ.

Лиховій також зазначив, що минулої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбулось 7 бойових зіткнень, із них три в Запорізькій області, зокрема два на напрямку села Роботине, і чотири на Херсонщині.

За його словами, на Придніпровському напрямку на українському плацдармі на лівобережжі Дніпра противник продовжує атакувати з напрямку Козачих Лагерів у бік Кринок.

"Наші воїни продовжують виконання бойових завдань на тих позиціях, які вони зайняли неподалік населеного пункту Кринки" , - сказав Лиховій.

Він поінформував, що в районі населеного пункту Козачі Лагері за вчора, зокрема, уражено і знищено одне авто, чотири гармати і гаубицю росіян.

Як підкреслив Лиховій, активна бойова робота та оборонна операція на плацдармах на лівобережжі Дніпра тривають.