ВСУ взяли в плен двух россиян вблизи Работино – ОСГВ "Таврия"

Украинские защитники взяли в плен двух российских военных на Работинском выступлении на Запорожском направлении. Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона. спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.

"Помимо потерь противника, которые в нашей операционной зоне за минувшие сутки составляют 89 человек, среди них 41 убит, 46 раненых, двое пленных. Эти двое пленных взяты в плен именно на Роботинском выступлении" , - сказал Лиховой.

В частности, по его словам, в районе Работино нацгвардейцы захватили штурмовика из 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, постоянный пункт дислокации которой "Станица Калиновская" Чеченской республики, и второй российский пленный - десантник из 108-го кубанского казачьего десантной штурмовой дивизии с местом дислокации Новороссийск.

Лиховой также отметил, что за прошедшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" произошло 7 боевых столкновений, из них три в Запорожской области, в том числе два в направлении села Работино, и четыре в Херсонской области.

По его словам, на Приднепровском направлении на украинском плацдарме на левобережье Днепра противник продолжает атаковать из направления Казачьих Лагерей в сторону Крынок.

"Наши воины продолжают выполнение боевых задач на тех позициях, которые они заняли неподалеку от населенного пункта Крынки" , - сказал Лиховой.

Он проинформировал, что в районе населенного пункта Казачьи Лагери за вчера, в частности, поражены и уничтожены один автомобиль, четыре орудия и гаубица россиян.

Как подчеркнул Лиховой, активная боевая работа и оборонительная операция на плацдармах на левобережье Днепра продолжаются.