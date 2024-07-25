Опитування: майже 50% українцям вистачає на їжу та одяг, на решту – треба відкладати

Лише трохи більш як 5% українців щомісяця отримують більш як 30 тисяч грн доходів на сім'ю. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема на запитання "Яким є середньомісячний рівень доходів вашої сім'ї?":

29,5% респондентів обрали варіант до 8 тисяч грн,

36,3% — від 8 до 18 тисяч грн,

16% — від 18 до 30 тисяч грн:

5,4% щомісяця отримують більш як 30 тисяч грн.

Відповіді є досить песимістичними, адже стосуються сімейного, тобто сукупного доходу.

Разом з цим, майже половині (48%) сімей українців грошей вистачає на їжу та одяг, на дорогі покупки (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати.

Ще 9% сімей українців не вистачає грошей навіть на їжу. Тільки 7,4% опитаних вистачає на все, вони заощаджують лише для дуже дорогих покупок (наприклад, автомобіля).

Трохи більше ніж 1% сімей українців можуть дозволити собі будь-які покупки.

Велика частка (67,2%) тих, хто живе на суму до 8 тис. грн, — непрацюючі або за віком, або за станом здоров'я. Однак й працюючі респонденти заробляють не так багато: 43,6% із них обрали варіант "від 8 до 18 тис. грн", майже 22% можуть похизуватися доходами в діапазоні "від 18 до 30 тис. грн".

Щодо регіонального розрізу, то картина більш-менш однорідна. Хоча має місце високий рівень нерівності на сході. Тобто, за вищої, ніж загалом по Україні, кількості сімей, що мають середньомісячний дохід до 8 тис. грн (35% проти 29,5%), там же зафіксовано найбільший відсоток сімей із доходом у діапазоні від 18 до 30 тис. грн (20,3% проти загальноукраїнських 16%) і з доходом вище 30 тис. грн (8,3% проти 5,4% загалом в Україні).