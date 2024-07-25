Опрос: почти 50% украинцам хватает на еду и одежду, на остальные – нужно откладывать

Лишь немногим более 5% украинцев получают более 30 тысяч грн доходов на семью. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, сообщает Зеркало недели.

В частности на вопрос "Каков среднемесячный уровень доходов вашей семьи?":

29,5% респондентов выбрали вариант до 8 тысяч грн;

36,3% - от 8 до 18 тысяч грн;

16% - от 18 до 30 тысяч грн;

5,4% ежемесячно получают более 30 тысяч грн.

Ответы достаточно пессимистические, ведь касаются семейного, то есть совокупного дохода.

Вместе с этим почти половине (48%) семей украинцев денег хватает на еду и одежду, на дорогие покупки (например, бытовой техники) приходится откладывать.

Еще 9% семей украинцев не хватает денег даже на еду. Только 7,4% опрошенных хватает на все, они экономят только для очень дорогих покупок (например, автомобиля).

Чуть больше 1% семей украинцев могут позволить себе любые покупки.

Большая доля (67,2%) живущих на сумму до 8 тыс. грн — неработающие либо по возрасту, либо по состоянию здоровья. Однако и работающие респонденты зарабатывают не так много: 43,6% из них выбрали вариант "от 8 до 18 тыс. грн", почти 22% могут похвастаться доходами в диапазоне "от 18 до 30 тыс. грн".

Что касается регионального разреза, то картина более или менее однородна. Хотя имеет место высокий уровень неравенства на востоке. То есть, при высшем, чем в целом по Украине, количестве семей, имеющих среднемесячный доход до 8 тыс. грн (35% против 29,5%), там же зафиксирован наибольший процент семей с доходом в диапазоне от 18 до 30 тыс. грн ( 20,3% против общеукраинских (16%) и с доходом выше 30 тыс. грн (8,3% против 5,4% в целом по Украине).