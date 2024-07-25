Фонд держмайна запустив сервіс безплатної оцінки нерухомості

Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що сервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості обʼєктів нерухомості.

"Його мета – зробити процес оцінки прозорим і ефективним, а також доступнішим для широкого кола користувачів" , – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб отримати е-Довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису або через id.gov.ua.

В повідомленні додають, що довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки, можна замовити додаткову оцінку в оцінювачів, але така послуга буде платною.

Повідомляється, що оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в Єдиній базі та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Реєстрація суб’єктів оціночної діяльності (СОД) здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом.

Нагадаємо:

18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю "Козацький", який знаходиться у центрі Києва.