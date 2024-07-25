Фонд госимущества запустил сервис бесплатной оценки недвижимости

Фонд государственного имущества представил онлайн-сервис, который позволяет бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что сервис автоматической оценки выполняет функцию оперативной оценки рыночной стоимости объектов недвижимости.

"Его цель - сделать процесс оценки прозрачным и эффективным, а также более доступным для широкого круга пользователей" , – говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить е-Справку об оценке, физическим и юридическим лицам нужно авторизоваться на сайте с помощью электронной подписи или через id.gov.ua.

В сообщении добавляют, что справка будет действительна в течение 30 календарных дней со дня ее формирования.

В случае несогласия с результатами автоматической оценки, можно заказать дополнительную оценку у оценщиков, но такая услуга будет платной.

Сообщается, что оценщик составляет отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе и действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

Регистрация субъектов оценочной деятельности (СОД) осуществляется только по электронной печатью СОД, а не по личной электронной подписи руководителя.

Нотариусам, чтобы сформировать выписку из Единой базы или отчет об оценке тоже необходима регистрация по личной квалифицированной электронной подписи.

Напомним:

18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля "Казацкий", который находится в центре Киева.