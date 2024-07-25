В Одесі вбили таксиста: відмовився везти одразу п'ятьох пасажирів

В Одесі зарізали таксиста. Він відмовився везти в салоні одразу п'ятьох пасажирів.﻿ Про це повідомили в поліції Одеської області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, НП сталася сталась вчора, 24 липня, близько 21:00 на вулиці Дмитра Донського, куди 53-річний місцевий таксист отримав замовлення на перевезення.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що вона стала очевидицею бійки двох чоловіків, під час якої один з них спричинив тілесні ушкодження іншому, від яких потерпілий впав на землю та лежав на узбіччі дороги без ознак життя" , - розповіли правоохоронці.

Як з'ясувалось, причиною конфлікту між чоловіками стала відмова таксиста перевезти одразу п’ятьох пасажирів, адже його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця.

"Його відповідь обурила одного з потенційних пасажирів, який силоміць почав витягати водія з автівки та застосовувати до нього силу. Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої керманич дістав з багажника дерев’яну биту та захищаючись, вдарив нею 30-річного опонента" , - додали у відомстві.

Той своєю чергою декілька разів вдарив його ножем в груди. Від отриманих тілесних ушкоджень таксист помер на місці події до приїзду медиків. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Втекти з місця злочину зловмиснику завадили військовослужбовці Національної гвардії України, які в цей час патрулювали прилеглу територію, та інші очевидці події.