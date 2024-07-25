В Одессе убили таксиста: отказался везти сразу пятерых пассажиров

В Одессе зарезали таксиста. Он отказался везти в салоне сразу пятерых пассажиров.﻿ Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Так, ЧП произошло вчера, 24 июля, около 21:00 на улице Дмитрия Донского, куда 53-летний местный таксист получил заказ на перевозку.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от местной женщины о том, что она стала очевидцем драки двух мужчин, во время которой один из них нанес телесные повреждения другому, от которых пострадавший упал на землю и лежал на обочине дороги без признаков жизни" , - рассказали правоохранители.

Как выяснилось, причиной конфликта между мужчинами стал отказ таксиста перевезти сразу пять пассажиров, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места.

"Его ответ возмутил одного из потенциальных пассажиров, который насильно начал вытаскивать водителя из автомобиля и применять к нему силу. Между мужчинами началась драка, в ходе которой водитель достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента" , - добавили в ведомстве.

Тот в свою очередь несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте происшествия до приезда медиков. Точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сбежать с места преступления злоумышленнику помешали военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые в то время патрулировали близлежащую территорию, и другие очевидцы происшествия.