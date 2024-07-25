Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Про затримання Зеленському доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", – повідомив Зеленський.
"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб", – зазначив президент.
Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили у Львові поблизу її будинку. Нападник вистрілив у скроню, Фаріон госпіталізували, втім за кілька годин вона померла.