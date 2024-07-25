Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Про затримання Зеленському доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі" , – повідомив Зеленський.

"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб" , – зазначив президент.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили у Львові поблизу її будинку. Нападник вистрілив у скроню, Фаріон госпіталізували, втім за кілька годин вона померла.