Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

В Днепре задержан подозреваемый в убийстве языковеда и бывшей нардепки Ирины Фарион.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О задержании Зеленскому доложил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали" , – сообщил Зеленский.

"Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб" , – отметил президент.

Напомним, Ирину Фарион убили во Львове вблизи ее дома. Нападающий выстрелил в висок, Фарион был госпитализирован, впрочем через несколько часов он умер.