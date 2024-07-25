Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве языковеда и бывшей нардепки Ирины Фарион.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
О задержании Зеленскому доложил Министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", – сообщил Зеленский.
"Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб", – отметил президент.
Напомним, Ирину Фарион убили во Львове вблизи ее дома. Нападающий выстрелил в висок, Фарион был госпитализирован, впрочем через несколько часов он умер.