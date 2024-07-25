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Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
Фото: Ірина Фаріон / Facebook

В Днепре задержан подозреваемый в убийстве языковеда и бывшей нардепки Ирины Фарион.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О задержании Зеленскому доложил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", – сообщил Зеленский.
"Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб", – отметил президент.

Напомним, Ирину Фарион убили во Львове вблизи ее дома. Нападающий выстрелил в висок, Фарион был госпитализирован, впрочем через несколько часов он умер.

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