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Воїни 31-ї бригади вийшли з оточення біля Прогресу - DeepState

Воїни 31-ї бригади вийшли з оточення біля Прогресу - DeepState
Фото: president.gov.ua

Вночі бійцям 31-ї окремої механізованої бригади вдалося вирватися з оточення російських окупантів північніше села Прогрес на Донеччині.﻿﻿ З посиланням на військово-аналітичний ресурс DeepState, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що в середу 24 липня північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день.

"Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - йдеться у повідомленні.

За інформацією DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі.

"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.
Найголовніше — бійці живі та продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", - пишуть аналітики.

Раніше, в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що намагаються вибити окупантів із села Прогрес, що на Покровському напрямку.

20 липня, за даними DeepState, ворог окупував село Прогрес Покровського району Донецької області.

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