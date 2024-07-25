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Воины 31-й бригады вышли из окружения возле Прогресса - DeepState

Воины 31-й бригады вышли из окружения возле Прогресса - DeepState
Фото: president.gov.ua

Ночью бойцам 31-й отдельной механизированной бригады удалось вырваться из окружения российских оккупантов севернее села Прогресс в Донецкой области. Со ссылкой на военно-аналитический ресурс DeepState, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что в среду 24 июля севернее Прогресса был крайне динамичный и напряженный день.

"Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1-го и 3-го батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказа на прорыв, поэтому личный состав, который находился в том районе поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", - говорится в сообщении.

По информации DeepState, с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах ребята из 1-го и 3-го батальонов смогли вырваться из окружения "в полном составе".

"Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения. Не надо объяснять, сколько информационных поводов получила бы кацапская пропаганда.
Самое главное – бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага. 31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столпами обороны. Конечно, не без помощи прикомандированных подразделений, которых довольно много", -  пишут аналитики.

Ранее, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что пытаются выбить оккупантов из села Прогресс, что на Покровском направлении.

20 июля, по данным DeepState, враг оккупировал село Прогресс Покровского района Донецкой области.

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