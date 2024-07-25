Біля берегів Туреччини знайшли нібито український гідроцикл із вибухівкою
Турецькі рятувальники в районі Чаталджа провінції Стамбул виявили гідроцикл із вибухівкою, який нібито належить Україні. З посиланням на турецьке інформагентство İHA, повідомляє Європейська правда.
Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.
За попередніми даними, "вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа", йдеться в повідомленні.
Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і "військове обладнання".
Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.
На початку місяця Туреччина спільно з Румунією і Болгарією почали операції з розмінування Чорного моря.