Біля берегів Туреччини знайшли нібито український гідроцикл із вибухівкою

Турецькі рятувальники в районі Чаталджа провінції Стамбул виявили гідроцикл із вибухівкою, який нібито належить Україні. З посиланням на турецьке інформагентство İHA, повідомляє Європейська правда.

Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.

За попередніми даними, "вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа", йдеться в повідомленні.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) July 25, 2024

Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і "військове обладнання".

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jet ski bulunduİlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. pic.twitter.com/DoHT0bLzz0 — Ersoy Dede ???????? (@ersoydede) July 25, 2024

Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

На початку місяця Туреччина спільно з Румунією і Болгарією почали операції з розмінування Чорного моря.