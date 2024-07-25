У берегов Турции нашли якобы украинский гидроцикл со взрывчаткой
Турецкие спасатели в районе Чаталджа провинции Стамбул обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, который якобы принадлежит Украине. Со ссылкой на турецкое информагентство İHA, сообщает Европейская правда.
Спасатели, дежурившие на пляже в Чаталдже, утром в четверг обнаружили подозрительный гидроцикл и известили об этом полицию. Она прибыла на место происшествия и провела осмотр.
По предварительным данным, "считается, что гидроцикл, который, по оценкам, принадлежит украинскому флоту, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа", говорится в сообщении.
Также специалисты установили, что внутри гидроцикла была взрывчатка, несколько камер и "военное оборудование".
После завершения первых экспертиз плавсредство передадут военным для более тщательного анализа.
После полномасштабного вторжения России в Украину турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.
В начале месяца Турция совместно с Румынией и Болгарией начали операции по разминированию Черного моря.