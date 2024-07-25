АМКУ дозволив продаж lifecell мільярдеру із Франції

Антимонопольний комітет України 25 липня надав дозвіл на придбання компанією DVL Telecom контролю над ТОВ "Лайфсел", ТОВ "Глобал Білги" та ТОВ "Укртауер". Про це йдеться на сайті Комітету, повідомляє ЛігаБізнес.

АМКУ також дозволив узгоджені дії у вигляді виконання положень про утримання від конкуренції, що передбачені договором купівлі-продажу часток у компаніях групи lifecell, укладеним між Lifecell Ventures B.V., Global Bilgi Pazarlama Danismanlik ve Cagri Servisi Hizmetleri A.S., Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S. та NJJ Capital, від 29 грудня 2023 року строком на два роки.

Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, зокрема lifecell, наприкінці 2023 року. Договір із NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля було підписано 29 грудня.

Вартість угоди перевищує $500 млн.

Після її закриття почнеться процес об'єднання lifecell, третього за кількістю абонентів мобільного оператора України, з компанією Датагруп-Volia.

Об'єднана група DVL (абревіатура Датагруп, Volia, lifecell) матиме трьох власників, основний з яких – французький мільярдер Ксав’є Ньєль.

Ньєль – мажоритарний акціонер з часткою 85%. Міноритарії – Horizon Capital з часткою 10% і Михайло Шелемба (гендиректор Датагруп-Volia) з часткою 5%.



Ксав'є Ньєль – французький бізнесмен, №268 у списку Bloomberg Billionare Index зі статком $9,41 млрд. Він засновник французького інтернет-провайдера та оператора мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франці та під брендом Play у Польщі.