АМКУ разрешил продажу lifecell миллиардеру из Франции

Антимонопольный комитет Украины 25 июля предоставил разрешение на приобретение компанией DVL Telecom контроля над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр". Об этом говорится на сайте комитета, сообщает Лига.Бизнес.

АМКУ также разрешил согласованные действия в виде выполнения положений о воздержании от конкуренции, предусмотренных договором купли-продажи долей в компаниях группы lifecell, заключенного между Lifecell Ventures B.V. и NJJ Capital от 29 декабря 2023 года сроком на два года.

Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса, в частности lifecell, в конце 2023 года. Договор с NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля был подписан 29 декабря.

Стоимость сделки превышает $500 млн.

После ее закрытия начнется процесс объединения lifecell, третьего по количеству абонентов мобильного оператора Украины, с компанией Датагруп-Volia.

Объединенная группа DVL (аббревиатура Датагруп, Volia, lifecell) будет иметь трех владельцев, основной из которых – французский миллиардер Ксавье Ньель.

Ньель – мажоритарный акционер с долей 85%. Миноритарии – Horizon Capital с долей 10% и Михаил Шелемба (гендиректор Датагруп-Volia) с долей 5%.

Ксавье Ньель – французский бизнесмен, №268 в списке Bloomberg Billionare Index с состоянием $9.41 млрд. Он основатель французского интернет-провайдера и оператора мобильной связи Iliad, работающего под брендом Free во Франции и под брендом Play в Польше.