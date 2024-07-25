ФБР допускает, что Трампа на митинге могла ранить не пуля

Колишнього президента США Дональда Трампа могли поранити не кулею під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії, це заявив директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Крістофер Рей. З посиланням на The Guardian, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо" , - заявив Рей під час виступу перед судовим комітетом Палати представників США.

Як нагадує видання, сам Трамп вже стверджував, що він отримав кульове поранення під час стрілянини на передвиборчому мітингу.