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ФБР допускает, что Трампа на митинге могла ранить не пуля

ФБР допускает, что Трампа на митинге могла ранить не пуля

Колишнього президента США Дональда Трампа могли поранити не кулею під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії, це заявив директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Крістофер Рей. З посиланням на The Guardian, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо", - заявив Рей під час виступу перед судовим комітетом Палати представників США.

Як нагадує видання, сам Трамп вже стверджував, що він отримав кульове поранення під час стрілянини на передвиборчому мітингу.

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