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ФБР допускает, что Трампа на митинге могла ранить не пуля

ФБР допускает, что Трампа на митинге могла ранить не пуля
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Бывший президент США Дональд Трамп мог быть ранен не пулей во время стрельбы на митинге в Пенсильвании, заявил директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй. Со ссылкой на The Guardian, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения по поводу того, пуля или осколок попали ему в ухо", - заявил Рэй во время выступления перед судебным комитетом Палаты представителей США.

Как напоминает издание, сам Трамп уже утверждал, что он получил пулевое ранение во время стрельбы на предвыборном митинге.

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