ФБР допускает, что Трампа на митинге могла ранить не пуля

Бывший президент США Дональд Трамп мог быть ранен не пулей во время стрельбы на митинге в Пенсильвании, заявил директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй. Со ссылкой на The Guardian, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения по поводу того, пуля или осколок попали ему в ухо" , - заявил Рэй во время выступления перед судебным комитетом Палаты представителей США.

Как напоминает издание, сам Трамп уже утверждал, что он получил пулевое ранение во время стрельбы на предвыборном митинге.