Міненерго продовжує наполягати на тому, що аварія на АЕС – фейк росіян

Міністерство енергетики України вчергове спростувало інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши її російською пропагандою.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України, повідомляє Економічна правда.

На думку відомства, цей фейк був запущений у відповідь на спроби Росії "приховати аварію на власній Ростовській АЕС".

Міненерго вчергове підкреслює, що жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у повідомленнях, на Південноукраїнській АЕС не було.

Відомство звернулося до Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України з проханням вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які "поширюють російську пропаганду та дестабілізують ситуацію в Україні".

Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах" , - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться" , - продовжив Галущенко.

Після цього, народний депутат Ярослав Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав повністю протилежну відповідь.