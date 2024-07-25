Минэнерго продолжает настаивать на том, что авария на АЭС - фейк россиян

Министерство энергетики Украины в очередной раз опровергло информацию об аварии на Южно-Украинской АЭС, назвав ее российской пропагандой.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.

По мнению ведомства, этот фейк был запущен в ответ на попытки России "скрыть аварию на собственной Ростовской АЭС".

Минэнерго в очередной раз подчеркивает, что никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в сообщениях, на Южно-Украинской АЭС не было.

Ведомство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины с просьбой принять меры по привлечению к ответственности лиц, которые "распространяют российскую пропаганду и дестабилизируют ситуацию в Украине".

Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС - не правда и российский нарратив.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах" , - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается" , - продолжил Галущенко.

После этого, народный депутат Ярослав Железняк обратился с запросом о ситуации на ПАЭС в "Укрэнерго" и получил полностью противоположный ответ.