Компанія з Південної Кореї постачала РФ обладнання для виробництва ядерної зброї - ЗМІ

Південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни проти України постачала обладнання двом російським заводам із виробництва ядерної зброї та іншим підприємствам ВПК Росії. З посиланням на The Insider, повідомляє Новое время.

Видання проаналізувало звітність російської «дочки» підприємства і дані з єдиної інформаційної системи держзакупівель.

Так, одним із клієнтів компанії стало підприємство Комбінат Электрохимприбор, яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го — атомні бомби.

Протягом 2022−2023 років завод придбав у південнокорейського виробника промислового устаткування п’ятнадцять типів свердел і сім типів різьборізів.

Ще одним покупцем обладнання з Південної Кореї стало Виробниче об'єднання Маяк, яке є першим об'єктом російської атомної промисловості. Підприємство розташоване в Челябінській області й містить сім заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію.

У 2022−2023 роках ВО Маяк закупило у YG-1 три типи різьборізів і один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).

Також у лютому 2024 року ТОВ Центротех, що входить до Росатома і виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на поставку інструментів YG-1, включно з одним видом пластин, одним видом фрез і 13 видами свердел.

Журналісти також з’ясували, що інструменти, вироблені в Південній Кореї, купували й інші російські військові підприємства. Серед них АТ НВЦ автоматики і приладобудування ім. Н.А. Пилюгіна (випускає системи управління ракетами, включно з ракетними комплексами. М.О. Пілюгіна (випускає системи управління ракетами, включно з ракетними комплексами Тополь-М), ФГУП «Виробниче об'єднання Октябрь (виробляє системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків і вертольотів), ВАТ Концерн Морское подводное оружие — Гидроустройство (виробництво мін і протимінного озброєння) та інші.