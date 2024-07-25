Компанія з Південної Кореї постачала РФ обладнання для виробництва ядерної зброї - ЗМІ
Південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни проти України постачала обладнання двом російським заводам із виробництва ядерної зброї та іншим підприємствам ВПК Росії. З посиланням на The Insider, повідомляє Новое время.
Видання проаналізувало звітність російської «дочки» підприємства і дані з єдиної інформаційної системи держзакупівель.
Так, одним із клієнтів компанії стало підприємство Комбінат Электрохимприбор, яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го — атомні бомби.
Протягом 2022−2023 років завод придбав у південнокорейського виробника промислового устаткування п’ятнадцять типів свердел і сім типів різьборізів.
Ще одним покупцем обладнання з Південної Кореї стало Виробниче об'єднання Маяк, яке є першим об'єктом російської атомної промисловості. Підприємство розташоване в Челябінській області й містить сім заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію.
У 2022−2023 роках ВО Маяк закупило у YG-1 три типи різьборізів і один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).
Також у лютому 2024 року ТОВ Центротех, що входить до Росатома і виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на поставку інструментів YG-1, включно з одним видом пластин, одним видом фрез і 13 видами свердел.
Журналісти також з’ясували, що інструменти, вироблені в Південній Кореї, купували й інші російські військові підприємства. Серед них АТ НВЦ автоматики і приладобудування ім. Н.А. Пилюгіна (випускає системи управління ракетами, включно з ракетними комплексами. М.О. Пілюгіна (випускає системи управління ракетами, включно з ракетними комплексами Тополь-М), ФГУП «Виробниче об'єднання Октябрь (виробляє системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків і вертольотів), ВАТ Концерн Морское подводное оружие — Гидроустройство (виробництво мін і протимінного озброєння) та інші.
Південнокорейський YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. Компанія була заснована 1981 року і встигла увійти в топ-5 підприємств у своїй галузі. Холдингу належать 18 заводів, його продукція представлена в 75 країнах світу. Інструменти YG-1 дають змогу обробляти всі види металів: від алюмінію до сталі та титану і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.