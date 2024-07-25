Компания из Южной Кореи снабжала РФ оборудованием для производства ядерного оружия - СМИ

Южнокорейская компания YG-1 после начала полномасштабной войны против Украины поставляла оборудование двум российским заводам по производству ядерного оружия и другим предприятиям ВПК России. Со ссылкой на The Insider, сообщает Новое время.

Издание проанализировало отчетность российской «дочки» предприятия и данные по единой информационной системе госзакупок.

Так, одним из клиентов компании стало предприятие Комбинат Электрохимприбор, которое с 1947 года производит изотоп урана-235, а с 1951-го — атомные бомбы.

В течение 2022−2023 годов завод приобрел у южнокорейского производителя промышленного оборудования пятнадцать типов сверл и семь типов метчиков (инструменты для нарезки внутренней резьбы).

Еще одним покупателем оборудования из Южной Кореи стало Производственное объединение Маяк, которое является первым объектом российской атомной промышленности. Предприятие расположено в Челябинской области и включает в себя семь заводов и 10 атомных реакторов. Предприятие остается одним из ключевых производителей оружейного плутония.

В 2022—2023 годах ПО Маяк закупило у YG-1 три типа метчиков и один тип фрез (резательный инструмент для придания формы).

Также в феврале 2024 года ООО Центротех, входящее в Росатом и производящее центрифуги для обогащения урана, объявило мониторинг цен на поставку инструментов YG-1, включая один вид пластин, один вид фрез и 13 видов сверл.

Журналисты также выяснили, что инструменты, произведенные в Южной Корее, приобретали и другие российские военные предприятия. Среди них АО НПЦ автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина (выпускает системы управления ракетами, включая ракетные комплексы Тополь-М), ФГУП Производственное объединение Октябрь (производит системы радионавигации и радиовысотомеры для самолетов и вертолетов), ОАО Концерн Морское подводное оружие — Гидроприбор (производство мин и противоминного вооружение) и другие.