Теракт у Оленівці: РФ досі не допустила представників ООН

Через два роки після теракту в Оленівській колонії, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених, Росія досі не допустила на місце трагедії представників ООН. З посиланням на пресслужбу ООН, повідомляє Новое время.

В організації наголосили, що військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає гуманного ставлення до них і зобов’язує державу, що тримає їх у полоні, забезпечити їхню безпеку.

Таким чином, смерть або серйозні поранення військовополонених мають стати предметом офіційного і ретельного розслідування з боку держави, що утримує полонених.

В ООН також наголосили, що російські окупанти вжили заходів, щоб перешкодити встановленню фактів вибухів у Оленівці. Місце події не тільки не зберегли, а й знищили його, а речові докази були пошкоджені.

29 липня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ завдала удару по колонії в окупованій Оленівці, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів, а також приховати тортури полонених і розстріли, які відбуваються за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території Донецької області.

У колонії окупанти утримували 193 полонених, зокрема, захисників Маріуполя, серед яких — бійці Азова. Відомо про щонайменше 50 загиблих і понад 70 поранених.

Російська пропаганда стверджувала, що військовополонені нібито загинули через удар ракети HIMARS.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, на думку міжнародних експертів, причиною вибуху в колонії була термобарична зброя.