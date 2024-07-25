Теракт в Еленовке: РФ до сих пор не допустила представителей ООН

Через два года после теракта в Еленовской колонии, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, Россия до сих пор не допустила на место трагедии представителей ООН.﻿ Со ссылкой на пресс-службу ООН, сообщает Новое время.

В организации подчеркнули, что военнопленные защищены международным гуманитарным правом, которое требует гуманного отношения к ним и обязывает государство, держащее их в плену, обеспечить их безопасность.

Таким образом, смерть или серьезные ранения военнопленных должны стать предметом официального и тщательного расследования со стороны удерживающего пленных государства.

В ООН также подчеркнули, что российские оккупанты приняли меры, чтобы помешать установлению фактов взрывов в Еленовке. Место происшествия не только не сохранили, но и уничтожили его, а вещественные доказательства были повреждены.

Напомним, 29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершаются по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали 193 пленных, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы Азова. Известно о по меньшей мере 50 погибших и более 70 раненых.

Российская пропаганда утверждала, что военнопленные якобы погибли из-за удара ракеты HIMARS.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.