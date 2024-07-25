Україна вироблятиме більшу кількість далекобійних дронів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки далекобійними дронами. Мета – вийти на більшу кількість та більшу якість. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Ліга.net.

Зеленський зазначив, що обговорив розвиток оборонної промисловості із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Зеленський наголосив, що Україна готує кроки щодо далекобійних дронів, аби вийти на більшу кількість і більшу якість.

Також глава держави розповів, що 25 липня на нараді визначилися і з "Укроборонпромом", і з ракетниками щодо оновлених завдань.

Зеленський підкреслив, що в оборонному виробництві України почали працювати не лише кошти держбюджету, а й іноземні, зокрема, інвестиційні.



