Украина будет производить большее количество дальнобойных дронов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам. Цель – выйти на большее количество и большее качество. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Лига.net.

Зеленский отметил, что обсудил развитие оборонной промышленности с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиним.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит шаги по дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и большее качество.

Также глава государства рассказал, что 25 июля на совещании определились и с "Укроборонпромом", и с ракетчиками по обновленным задачам.

Зеленский подчеркнул, что в оборонном производстве Украины заработали не только средства госбюджета, но и иностранные, в частности, инвестиционные.