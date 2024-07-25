Зеленський анонсував більше деталей щодо справи Фаріон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в п'ятницю, 26 липня, представить більше публічної інформації щодо вбивства мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон та ходу розслідування. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Кореспондент.

"Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію" , - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи.