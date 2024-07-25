Зеленский анонсировал больше деталей по делу Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу, 26 июля, представит больше публичной информации по убийству языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион и хода расследования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Корреспондент.

"Заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Попросил министра предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию" , - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что еще продолжаются процессуальные действия и выясняются все обстоятельства этого дела.