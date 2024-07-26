Вибухи в Криму: на аеродромі "Саки" пожежа, чути детонацію боєприпасів

У ніч на п'ятницю у Криму була оголошена балістична небезпека. Вибухи було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.﻿ Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців, повідомляє Українська правда.

Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.

Окрім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі.

В Севастополі місцева влада повідомила про атку БпЛА.