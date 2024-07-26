Взрывы в Крыму: на аэродроме "Саки" пожар, слышна детонация боеприпасов

В ночь на пятницу в Крыму была объявлена баллистическая опасность. Взрывы были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.﻿ Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев, сообщает Украинская правда.

Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.

Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.

В Севастополе местные власти сообщили об атаке БПЛА.