Курс валют НБУ на 26 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 липня 2024 року

Курс долара , порівняно з 25 липня, знизився на 2 коп. до 41.1977 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 44.6830 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 21 коп. до 53.0297 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 42 коп. до 46.9169 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3940 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.197 700 EUR Євро 44,683 000 GBP Фунт стерлінгів 53.029 700 CHF Швейцарський франк 46.916 900 PLN Польський злотий 10 394 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.