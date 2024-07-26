Курс валют НБУ на 26 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 липня 2024 року
Курс долара , порівняно з 25 липня, знизився на 2 коп. до 41.1977 за 1 долар.
Євро подешевшав на 2 коп. до 44.6830 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 21 коп. до 53.0297 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 42 коп. до 46.9169 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3940 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.197 700
|EUR
|Євро
|44,683 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.029 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.916 900
|PLN
|Польський злотий
|10 394 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.