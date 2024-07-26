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Курс валют НБУ на 26 липня

Курс валют НБУ на 26 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 26 липня 2024 року

Курс долара , порівняно з 25 липня, знизився на 2 коп. до 41.1977 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 44.6830 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 21 коп. до 53.0297 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 42 коп. до 46.9169 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3940 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.197 700 --0.0197
EUR Євро 44,683 000 --0.0214
GBP Фунт стерлінгів 53.029 700 --0.2149
CHF Швейцарський франк 46.916 900 +0.4171
PLN Польський злотий 10 394 000 --0.0389

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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