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Курс валют НБУ на 26 июля

Курс валют НБУ на 26 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 июля, снизился на 2 коп до 41.1977 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 44.6830 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 21 коп до 53.0297 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 42 коп до 46.9169 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3940 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.197700 --0.0197
EUR Евро 44.683000 --0.0214
GBP Фунт стерлингов 53.029700 --0.2149
CHF Швейцарский франк 46.916900 +0.4171
PLN Польский злотый 10.394000 --0.0389

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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