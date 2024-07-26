Курс валют НБУ на 26 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 июля, снизился на 2 коп до 41.1977 за 1 доллар.
Евро подешевел на 2 коп до 44.6830 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 21 коп до 53.0297 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 42 коп до 46.9169 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3940 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.197700
|EUR
|Евро
|44.683000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.029700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.916900
|PLN
|Польский злотый
|10.394000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.