Курс валют НБУ на 26 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 июля, снизился на 2 коп до 41.1977 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 44.6830 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 21 коп до 53.0297 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 42 коп до 46.9169 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3940 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.197 700 EUR Евро 44.683 000 GBP Фунт стерлингов 53.029 700 CHF Швейцарский франк 46.916 900 PLN Польский злотый 10.394 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.