ППО збила вночі 20 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 26 липня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичною ракетою. Сили ППО збили 20 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" війська РФ запустили з двох напрямків: мис Чауда (Крим) та Курськ (РФ). Також окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "Шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.