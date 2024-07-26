ППО збила вночі 20 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 26 липня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичною ракетою. Сили ППО збили 20 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Шахеди" війська РФ запустили з двох напрямків: мис Чауда (Крим) та Курськ (РФ). Також окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ.
"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "Шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.