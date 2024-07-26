ПВО сбила ночью 20 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 26 июля россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и баллистической ракетой. Силы ПВО сбили 20 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Шахеды" войска РФ запустили по двум направлениям: мыс Чауда (Крым) и Курск (РФ). Также оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ.

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "Шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях" , - говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.