Close button

РФ втратила за добу 950 військових та 73 безпілотники – дані Генштабу ЗСУ

РФ втратила за добу 950 військових та 73 безпілотники – дані Генштабу ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 950 військових, 73 безпілотники, 36 артсистем, 11 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 572 300 (+950) осіб,
  • танків – 8 320 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 16 050 (+11) од,
  • артилерійських систем – 15 840 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 125 (+0) од,
  • засобів ППО – 904 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) од,
  • крилатих ракет – 2 402 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) од,
  • спеціальної техніки – 2 668 (+7) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics