РФ втратила за добу 950 військових та 73 безпілотники – дані Генштабу ЗСУ

За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 950 військових, 73 безпілотники, 36 артсистем, 11 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали: