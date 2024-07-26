РФ втратила за добу 950 військових та 73 безпілотники – дані Генштабу ЗСУ
За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 950 військових, 73 безпілотники, 36 артсистем, 11 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 572 300 (+950) осіб,
- танків – 8 320 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 16 050 (+11) од,
- артилерійських систем – 15 840 (+36) од,
- РСЗВ – 1 125 (+0) од,
- засобів ППО – 904 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) од,
- крилатих ракет – 2 402 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) од,
- спеціальної техніки – 2 668 (+7) од.