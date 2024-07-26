РФ потеряла за сутки 950 военных и 73 беспилотника – данные Генштаба ВСУ
За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 950 военных, 73 беспилотника, 36 артсистем, 11 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 572 300 (+950) человек,
- танков – 8 320 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 16 050 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 15 840 (+36) ед,
- РСЗО – 1 125 (+0) ед,
- средств ПВО – 904 (+0) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 683 (+73) ед,
- крылатых ракет – 2 402 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 414 (+56) ед,
- специальной техники – 2 668 (+7) ед.