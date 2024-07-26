РФ потеряла за сутки 950 военных и 73 беспилотника – данные Генштаба ВСУ

За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 950 военных, 73 беспилотника, 36 артсистем, 11 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили: