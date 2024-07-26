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РФ потеряла за сутки 950 военных и 73 беспилотника – данные Генштаба ВСУ

РФ потеряла за сутки 950 военных и 73 беспилотника – данные Генштаба ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 950 военных, 73 беспилотника, 36 артсистем, 11 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 572 300 (+950) человек,
  • танков – 8 320 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 050 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 15 840 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 125 (+0) ед,
  • средств ПВО – 904 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 683 (+73) ед,
  • крылатых ракет – 2 402 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 414 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 668 (+7) ед.

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