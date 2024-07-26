У Франції заявили про низку умисних пошкоджень залізниці

Оператор французької залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли цілу низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти збіглися з першим днем Олімпійських ігор, повідомляє Європейська правда.

SNCF опублікувала комюніке, в якому зазначає, що у ніч на 26 липня зазнала "декількох одночасних зловмисних вчинків". Пошкоджень завдали три швидкісних гілки – у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна.

"Були скоєні умисні підпали, щоб пошкодити наше обладнання… Гілка південно-східного напрямку не постраждала, зловмисним діям запобігли" , – заявили у компанії, додавши, що на місце вирушили фахівці, щоб визначити масштаби проблем.

Спершу вранці стало відомо проблему на гілці західного напрямку, через що на Монпарнаському вокзалі застрягли сотні пасажирів. У підсумку два потяги все ж вирушили в дорогу з кількагодинною затримкою.

Міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера, одна з головних відповідальних в уряді за Олімпіаду, заявила, що нічні події на залізниці схожі на скоординовану диверсію, та "найсуворішим чином" засудила ці дії.

Нагадаємо, з 26 липня у Парижі офіційно починаються Олімпійські ігри. Мешканців французької столиці через це очікують численні незручності – будуть недоступні низка вулиці у центрі, можуть перекривати кільцеву дорогу Парижа, а сотням ресторанів у центрі довелося згорнути свої тераси.