Во Франции заявили о ряде умышленных повреждений железной дороги

Оператор французской железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили целый ряд умышленных повреждений в разных местах; инциденты совпали с первым днем Олимпийских игр, сообщает Европейская правда.

SNCF опубликовала коммюнике, в котором отмечает, что в ночь на 26 июля испытала "несколькие одновременные злонамеренные поступки". Повреждения нанесли три скоростных ветви – в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная.

"Были совершены умышленные поджоги, чтобы повредить наше оборудование… Ветка юго-восточного направления не пострадала, злонамеренные действия предотвращены" , - заявили в компании, добавив, что на место отправились специалисты, чтобы определить масштабы проблем.

Сначала утром стала известна проблема на ветке западного направления, из-за чего на Монпарнасском вокзале застряли сотни пассажиров. В итоге два поезда все же отправились в путь с несколькочасовой задержкой.

Министерка спорта Амели Удеа-Кастера, одна из главных ответственных в правительстве за Олимпиаду, заявила, что ночные события на железной дороге похожи на скоординированную диверсию, и "строжайшим образом" осудила эти действия.

Напомним, с 26 июля в Париже официально начинаются Олимпийские игры. Жителей французской столицы из-за этого ожидают многочисленные неудобства – будут недоступны ряд улиц в центре, могут перекрывать кольцевую дорогу Парижа, а сотням ресторанов в центре пришлось свернуть свои террасы.