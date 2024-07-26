ГУР про можливості РФ поповнювати війська: Машина починає давати збій

Росія втрачає потенціал для поповнення втрат на фронті в Україні. Вже зараз "машина починає давати збій". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Наразі окупанти можуть поповнювати втрати, але спостерігаються уже проблеми серйозні з набором нових контрактників і все нові і нові стимули держава-агресор вигадує для того, щоб залучати нове "гарматне м’ясо". Але ця машина починає давати збій" , - каже він.

Водночас, за словами Юсова, вже зараз в ГУР можуть констатувати, що в окупантів є проблеми з планом набору живої сили і це так чи інакше буде мати вплив на ситуацію на фронті.

Коментуючи слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про 520 тисяч військових РФ на фронті та наміри збільшити присутність до 690 тисяч, представник ГУР сказав, що "це ті цифри, які раніше називались і це плани ворога".

"Слід зауважити, що мова йде про все угруповання, тобто це не тільки бойова складова, це власне, сили забезпечення, сили на окупованих територіях, які відповідають за так званий "порядок", а по суті, за репресії. Тобто це не лише бойова компонента. Так, за цим планом вони намагаються рухатись, але значна частина зорієнтована на поповнення втрат, які завдають Сили оборони, нищачи ворога" , - констатував Юсов.

Днем раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що окупанти на фронті перейдуть в оборону через місяць-півтора. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.

Підтвердженням слів Юсова служить і той факт, що буквально вчора видання "Можем объяснить" повідомляло, що для вербування на війну в Росії використовують новий "маркетинговий хід". Так, ракламуючи переваги так званої "СВО", чиновники почали вказувати загальний прибуток після року на фронті. У результаті в пропозиціях Москви та Ленінградської області тепер фігурують набагато вищі суми, ніж разові виплати.