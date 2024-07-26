ГУР о возможностях РФ пополнять войска: Машина начинает давать сбой

Россия теряет потенциал для восполнения потерь на фронте в Украине. Уже сейчас "машина начинает давать сбой". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сейчас оккупанты могут воспол ﻿﻿ нять потери, но наблюдаются уже проблемы серьезные с набором новых контрактников и все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает для того, чтобы привлекать новое "пушечное мясо". Но эта машина начинает давать сбой" , - говорит он.

В то же время, по словам Юсова, уже сейчас в ГУР могут констатировать, что у оккупантов есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте.

Комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о 520 тысячах военных РФ на фронте и намерениях увеличить присутствие до 690 тысяч, представитель ГУР сказал, что "это те цифры, которые раньше назывались и это планы врага".

"Следует заметить, что речь идет обо всей группировке, то есть это не только боевая составляющая, это собственно силы обеспечения, силы на окку ﻿﻿ пированных территориях, которые отвечают за так называемый "порядок", а по сути, за репрессии. То есть это не только боевая компонента. Да, по этому плану они пытаются двигаться, но значительная часть ориентирована на пополнение потерь, которые наносят Силы обороны, уничтожая врага" , - констатировал Юсов.

Днем ранее командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что оккупанты на фронте перейдут в оборону через месяц-полтора. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

Подтерждением слов Юсова служит и тот факт, что буквально вчера издание "Можем объяснить" сообщало, что для вербовки на войну в России используют новый "маркетинговый ход". Так, ракламируя преимущества так называемой "СВО", чиновники стали указывать общий доход после года на фронте. В итоге в предложениях Москвы и Ленинградской области теперь фигурируют гораздо более высокие суммы, чем разовые выплаты.