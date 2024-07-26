ГУР о возможностях РФ пополнять войска: Машина начинает давать сбой
Россия теряет потенциал для восполнения потерь на фронте в Украине. Уже сейчас "машина начинает давать сбой". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Сейчас оккупанты могут восполнять потери, но наблюдаются уже проблемы серьезные с набором новых контрактников и все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает для того, чтобы привлекать новое "пушечное мясо". Но эта машина начинает давать сбой", - говорит он.
В то же время, по словам Юсова, уже сейчас в ГУР могут констатировать, что у оккупантов есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте.
Комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о 520 тысячах военных РФ на фронте и намерениях увеличить присутствие до 690 тысяч, представитель ГУР сказал, что "это те цифры, которые раньше назывались и это планы врага".
"Следует заметить, что речь идет обо всей группировке, то есть это не только боевая составляющая, это собственно силы обеспечения, силы на оккупированных территориях, которые отвечают за так называемый "порядок", а по сути, за репрессии. То есть это не только боевая компонента. Да, по этому плану они пытаются двигаться, но значительная часть ориентирована на пополнение потерь, которые наносят Силы обороны, уничтожая врага", - констатировал Юсов.
Днем ранее командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что оккупанты на фронте перейдут в оборону через месяц-полтора. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.
Подтерждением слов Юсова служит и тот факт, что буквально вчера издание "Можем объяснить" сообщало, что для вербовки на войну в России используют новый "маркетинговый ход". Так, ракламируя преимущества так называемой "СВО", чиновники стали указывать общий доход после года на фронте. В итоге в предложениях Москвы и Ленинградской области теперь фигурируют гораздо более высокие суммы, чем разовые выплаты.