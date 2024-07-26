Кількість лудоманів в Україні зросла вдвічі за пів року – "Опендатабот"

Понад 7,8 тисяч українців перебуває у Реєстрі лудоманів за даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші пів року 2024, повідомляє Опендатабот.

Квітень став рекордним за кількістю нових осіб у Реєстрі — понад тисяча нових лудоманів. 99% осіб самостійно внесли себе до Реєстру.

7 874 особи наразі налічує Реєстр лудоманів. Кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя 2024 року.

4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб щомісяця.

Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 нову особу.

Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб з ігровою залежністю. Більш ніж половина лудоманів потрапили до переліку за перші пів року 2024-го.

За весь час існування переліку з нього було виключено 582 людини, переважна більшість яких — 71% — у 2024 році.

Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду.

Переважна більшість громадян — а саме 99% — потрапила до реєстру за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів були внесені за рішенням КРАІЛ, тоді як жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.

Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини — зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Нагадаємо, що з 25 липня 2024 року фінансовим установам заборонено видавати споживчі кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру.