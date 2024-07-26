Количество лудоманов в Украине выросло вдвое за полгода – "Опендатабот"

Более 7,8 тысячи украинцев находятся в Реестре лудоманов по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года, сообщает Опендатабот.

Апрель стал рекордным по количеству новых лиц в Реестре – более тысячи новых лудоманов. 99% лиц самостоятельно внесли себя в Реестр.

7 874 человека сейчас насчитывает Реестр лудоманов. Количество украинцев с ограничениями из-за игровой зависимости выросло в 2 раза за первое полугодие 2024 года.

4 585 человек были включены в реестр за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года. Ежемесячно реестр пополняется в среднем на 760 человек. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года этот показатель составлял 115 человек, а в первый год полномасштабного вторжения — всего 26 человек ежемесячно.

Рекордным оказался апрель 2024 года, когда в Реестр было включено 1041 новое лицо.

Всего за три года существования Реестра в него попали 8456 человек с игровой зависимостью. Более половины лудоманов попали в список за первые полгода 2024-го.

За все время существования перечня из него было исключено 582 человека, большинство из которых — 71% — в 2024 году.

Пока в Реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях: самостоятельно подав заявление на самоограничение, по решению КРАИЛ на основании заявления об ограничении от родственников, а также по решению суда.

Подавляющее большинство граждан, а именно 99%, попали в реестр по заявлению о самоограничения. Только 1% лудоманов были внесены по решению КРАИЛ, в то время как ни один человек не был зарегистрирован по решению суда.

Пока в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины — в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Напомним, что с 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.